Am Donnerstag sind am europäischen Kreativfestival Eurobest die Grand-Prix-Auszeichnungen vergeben worden. Die Schweiz ging dabei leer aus.

«Country Agency of the Year» wurde in der Schweiz Jung von Matt/Limmat. In der Subkategorie «Independent Agency of the Year» der Special Awards landete JvM/Limmat auf dem zweiten Platz. Die Agentur holte an den Eurobest 2018 als einzige Schweizer Agentur Gold. Insgesamt sicherten sich die Schweizer Agenturen achtmal Edelmetall (persoenlich.com berichtete).

Als «Network of the Year» ausgezeichnet wurde Publicis Worldwide.

Sämtliche Gewinner der Eurobest 2018 finden Sie hier. (cbe)