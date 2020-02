von Michèle Widmer

Pünktlich zum Start der Vorwahlen in den USA fanden in Miami die Super Bowls statt. In diesem Jahr haben der amtierende Präsident sowie einer der Kandidaten, der Demokrat und ehemalige New-York-Bürgermeister Michael Bloomberg, einen der exorbitant teuren Werbeplätze gebucht. Rund 5,6 Millionen Franken soll ein 30-Sekunden-Spot kosten (persoenlich.com berichtete). Politische Werbung ist eher selten an den Super Bowls, da die Präsidentschaftswahlen im Herbst noch zu lange hin sind.



Trump investierte sein Geld in zwei 30-Sekunden Spots. Der erste zeigte die Drogenstraftäterin Alice Marie Johnson, deren lebenslange Haftstrafe der Präsident im Jahr 2018 umgewandelt hatte. Im zweiten Clip des amtierenden Präsidenten ging es um seine Rekorde, fokussiert auf die boomende Wirtschaft des Landes.





Michael Bloombergs setzte auf einen, dafür 60 Sekunden langen Spot. Darin richtet er sich nach dem in Amerika tief verwurzelten Problem der Waffengewalt. Der Spot erzählt die Geschichte von Calandiran Simpson Kemp, deren 20-jähriger Sohn 2003 erschossen wurde. Der Spot erinnert die Zuschauerinnen und Zuschauer daran, dass «2900 Kinder jedes Jahr durch Waffengewalt sterben».





Bei der Bekanntgabe der Kandidatur hatte Bloomberg verkündet, Trump aus dem Amt jagen zu wollen. In einem nach den Super Bowls veröffentlichten Video mit dem Titel «Trump's real Super Bowl Ad» reagiert der Unternehmer direkt auf die Spots des amtierenden Präsidenten.



Beide Kandidaten seien mit ihren Super-Bowl-Spots «keine Risiken eingegangen», urteilt das US-Werbemagazin Ad Age in einem Vergleich. Der Waffengewalt ein menschliches Gesicht zu geben, sei «herzzerreissend». Aber im Gegensatz zu Präsident Trumps pauschalem Super-Bowl-Spot sei fraglich, ob Bloomberg damit viel erreiche.