Die Clio Awards in New York haben die Gewinner bekanntgegeben. Zwei Schweizer Agenturen holen Bronze in der Kategorie Design Craft:

TBWA\Zürich gewinnt mit der Arbeit «Carpenter Horoscopes» für die Sicherheitskommission Schreinergewerbe.









Inhalt und Form wird für die Arbeit «Züribrätt» geehrt.

(wid)