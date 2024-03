CZW: Marc Kowalsky legt Amt als Präsident ab

von Christian Beck

Erneut ist es beim Club der Zürcher Wirtschaftsjournalisten (CZW) zu einem Eklat gekommen. Marc Kowalsky, stellvertretender Chefredaktor der Bilanz, hat sein Amt als CZW-Präsident niedergelegt.

«An der gestrigen Generalversammlung hat sich die Mehrheit der anwesenden Mitglieder des Clubs Zürcher Wirtschaftsjournalisten für zukünftige Jahresveranstaltungen ohne Sponsor ausgesprochen», schrieb Kowalsky am Donnerstag in einer E-Mail an die Mitglieder. Damit würden sich die Einnahmen des Clubs um mehr als die Hälfte reduzieren. «Das wird spürbare Folgen haben auf das zukünftige Leistungsangebot des CZW und seinen Charakter.»

Vorstand muss sich neu organisieren

Kowalsky respektiere den Willen der Mehrheit, teile ihn in diesem Fall aber nicht. «Demzufolge bin ich auch die falsche Person, um ihn umzusetzen. Ich habe daher mein Amt als Präsident heute niedergelegt», heisst es in der E-Mail, die persoenlich.com vorliegt. Bis zur nächsten Generalversammlung bleibe Kowalsky im Vorstand, trete aber nicht zur Wiederwahl an. Der Vorstand werde sich in den nächsten Wochen neu organisieren.

Das Thema Sponsoring bei der Jahresveranstaltung beschäftigt den CZW schon länger. An der GV von 2021 wurde beschlossen, dass künftige Veranstaltungen nicht mehr von Unternehmen gesponsert werden (persoenlich.com berichtete). Ein halbes Jahr später kam es zu einer spektakulären Wende: Der Beschluss wurde rückgängig gemacht, «aufgrund eines Formfehlers». Die Abstimmung musste wiederholt werden – und prompt wurde der Antrag abgelehnt. An der diesjährigen GV kam das Thema wieder auf den Tisch.