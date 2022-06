SRF: Michael Rauchenstein moderiert die «Tagesschau»

Der 32-jährige Michael Rauchenstein stösst ab August zum Moderationsteam der «Tagesschau»-Hauptausgabe mit Andrea Vetsch, Cornelia Boesch und Florian Inhauser. Er folgt damit auf Franz Fischlin, der SRF verlässt (persoenlich.com berichtete).

«Es gibt in der Deutschschweiz keine andere Nachrichtensendung, die so ausführlich über das regionale, nationale und internationale Geschehen berichtet, wie die ‹Tagesschau›», wird Michael Rauchenstein in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. «Als Moderator diese Themen zu vertiefen und einem breiten Publikum zu präsentieren, betrachte ich als eine der spannendsten Aufgaben im Schweizer Journalismus. Darauf freue ich mich sehr.»

Gregor Meier, TV-Nachrichtenchef SRF, ergänzt: «Mit Michael Rauchenstein wird ein Vollblutjournalist neuer ‹Tagesschau›-Moderator. Als EU-Korrespondent hat er es in den letzten Jahren geschafft, dem Publikum komplexe Zusammenhänge näher zu bringen – entsprechend freuen wir uns darauf, dass er nun für diese wichtige Aufgabe nach Zürich zurückkehrt.»

Michael Rauchenstein ist seit 2020 als TV-Korrespondent in der EU-Hauptstadt in Brüssel im Einsatz. Vor seiner Korrespondententätigkeit arbeitete der erfahrene Politjournalist bereits für SRF, seit 2018 am Studiostandort Zürich Leutschenbach im Newsroom als Redaktor für die Ausland- und die Videoredaktion, wie auch als Redaktor für die «Arena».

Der gebürtige Schwyzer aus Lachen hat an der Universität Luzern und an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft und Soziologie studiert und im Frühling 2019 mit dem Master abgeschlossen. Schon während seines Studiums war der 32-Jährige als freier Redaktor für SRF in Berlin im Einsatz. Vor seiner Tätigkeit für SRF sammelte Michael Rauchenstein erste Medienerfahrungen als Redaktor und Moderator der Jugendsendung «VideoGang», später als Moderator bei Radio Top und beim Zentralschweizer Fernsehen, wo er als Moderator von Spezialsendungen zu regionalen und nationalen Wahlen die nationale Politik kennengelernt hat.

Die Nachfolge von Michael Rauchenstein als Brüssel-Korrespondent ist noch offen.

Franz Fischlin wird am Donnerstag, 23. Juni, zum letzten Mal als Anchor der «Tagesschau»-Hauptausgabe das Publikum begrüssen, wie es weiter heisst. (pd/cbe)