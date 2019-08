SRF: Moderator Fabio Nay verlässt Radio SRF 3

von Christian Beck

Fabio Nay sei der Steinbock bei Radio SRF 3, heisst es auf der Website des Senders. Nun zieht es den Bündner weiter, wie persoenlich.com am Swiss Radio Day gerüchteweise erfahren hat. Auf Anfrage bestätigt SRF: «Es ist korrekt, dass Fabio Nay gekündigt hat und SRF 3 per Ende November verlässt.»

Auch Nay bestätigte gegenüber persoenlich.com seine Kündigung, will aber noch nicht über seine Zukunftspläne sprechen. Er wolle sich bei SRF 3 «nochmals drei Monate voll reinhängen und dann sauber abschliessen».

Nay studierte ab 2009 Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern. Nebenbei arbeitete er als Moderator, Produzent und Sportreporter bei Radio Grischa. Nach dem Bachelor-Abschluss wechselte er zu Radio SRF 3, zuerst in die Redaktion, ab 2014 wurde er zum Moderator verpflichtet (persoenlich.com berichtete). Seit 2018 moderiert er im Vorabendprogramm als Nachfolger von Nik Hartmann. 2016 schloss Nay sein Master-Studium in Politikwissenschaften an der Universität Zürich ab.

Michael Schweizer verlängert nicht

Auch Comedy-Redaktor Michael Schweizer tritt bei SRF 3 kürzer. Er werde seinen befristeten Vertrag per Ende Jahr nicht verlängern, heisst es bei der SRF-Medienstelle. Schweizer bleibe dem Sender «gegebenenfalls aber in einem kleineren Pensum weiterhin erhalten».