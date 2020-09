Aus wirtschaftlichen Gründen: NZZ entlässt Filmredaktor

von Loric Lehmann

Die Stelle von Lory Roebuck wurde am Mittwoch unter Einhaltung der Kündigungsfirst auf Ende Jahr gekündigt. «Aus wirtschaftlichen Gründen», wie Roebuck gegenüber persoenlich.com sagt.

Für den Familienvater kam die Kündigung aus heiterem Himmel: «Ich hatte nicht damit gerechnet. Aber: In der Medienbranche kann es heute, scheinbar, jeden jederzeit treffen. Das ist allen bewusst, das geistert also immer im Hinterkopf herum», so Roebuck.





Freunde, es ist vorbei. Es ist kein Jahr her, da habe ich eine wunderbare Stelle aufgegeben, um dem Lockruf aus Zürich zu folgen. Nun will/kann sich die NZZ keinen Filmredaktor mehr leisten. Meine Stelle wurde auf Ende Jahr gekündigt. Ich bin bedrückt. — Lory Roebuck (@SorryLory) September 23, 2020



Im Juli 2019 hat er gegenüber persoenlich.com noch gesagt, er und NZZ-Feuilleton-Chef René Scheu seien beide an einem Filmjournalismus interessiert, «der die zunehmend ändernden Sehgewohnheiten stärker berücksichtigt».

Von inhaltlichen Differenzen will er jedoch nichts wissen – Man habe sich im Team gut verstanden. «Die Zusammenarbeit war zu jeder Zeit angenehm und hat mich als Journalist weitergebracht. Besonders gefreut hat mich die Zusammenarbeit mit der NZZ-Live-Abteilung. Die Livediskussionen und Premierenmoderationen waren eine tolle Herausforderung.»

Besonders bitter: Am Donnerstag startet das Zurich Film Festival. «Eines der Highlights des Jahres für mich als Filmredaktor. Ich kann nicht leugnen, dass es dieses Jahr ein bittersüsses Erlebnis sein wird.»

Roebuck ist seit zehn Jahren Film- und Kulturredaktor. Was er jetzt mache? «Mich umschauen. Die Branche für Leute wie mich wird aber nicht unbedingt grösser.»

Ob es noch andere Kollegen oder Kolleginnen getroffen hat, könne Roebuck nicht sagen. Eine Anfrage an die Medienstelle der NZZ blieb bislang unbeantwortet.