Beanstandungen bei Deville: Sendung wird neu permanent gekennzeichnet

von Loric Lehmann

Dominic Deville ist sichtlich etwas genervt als er am Sonntagabend zu der Kritik an der Sendung zur Konzernverantwortungsinitiative vom 22. November zu sprechen kommt. «Güselsäckevoll sind Nastüchlein, vollgesogen mit libertären Tränen, eingereicht worden», sagt der Comedian während der neusten «Deville»-Ausgabe.

Die SRG-Ombudsleute Esther Girsberger und Kurt Schöbi hatten in einem Gastbeitrag in den CH-Media-Titeln von letzter Woche angebracht, dass in der Sendung «lange nicht alles wirklich als Satire daher kam» (persoenlich.com berichtete). Es sei in der betroffenen Sendung also zu viel Informationsgehalt eingestreut worden.

Verwechslung mit Franz Fischlin







«Mir war nicht bewusst, dass ich so seriös wirke, dass man ‹Deville› mit der ‹Tagesschau› verwechseln könnte», sagte der Showmaster weiter während der Sendung. Damit dies in Zukunft nicht mehr passieren könne, «und man mich nicht mit Franz Fischlin verwechselt», so Deville, werde die Sendung nun permanent als «Dauersatiresendung» gekennzeichnet.

Im Gegensatz zu den Informationsformaten von SRF ist «Deville» nämlich vom Äusserungsverbot zu Abstimmungsthemen kurz vor dem Urnengang ausgenommen. Dies wird bei SRF mit der satirischen Haltung begründet.