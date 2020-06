Replay-TV: Speicherdauer wird auf 14 Tage verlängert

Frauenstreik 2019

Journalistinnen erneuern ihre Forderungen

In einem offenen Brief sind Medienfrauen an die Chefs der Schweizer Medien gelangt. Es gibt fünf Forderungen.

In einem offenen Brief mit fünf Forderungen sind die Vertreterinnen des Medienfrauenstreiktags 2019 an die Chefs der Schweizer Medien gelangt. Für den 14. Juni 2020 sammeln die Medienfrauen auf ihrer Instagram-Seite weitere Forderungen.