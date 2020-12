Finance.swiss: Tanya König moderiert neue Plattform

von Christian Beck

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) und das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) haben am Montag zusammen mit Akteuren des Finanzplatzes Schweiz die neue Informationsplattform Finance.swiss lanciert. Die Plattform richtet sich an ein internationales Publikum und soll aufzeigen, welche Rahmenbedingungen und Qualitäten die Schweiz im Finanzbereich bietet, um sich im weltweiten Wettbewerb als attraktiver Wirtschaftsstandort zu profilieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Redaktorin und Moderatorin verpflichtet wurde Tanya König. Zuvor war sie Moderatorin des Wirtschaftssenders CNN Money Switzerland, der im August den Betrieb einstellte (persoenlich.com berichtete). «Ich finde die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren spannend. Die Plattform ist ja eine Public-Private-Partnership», so König gegenüber persoenlich.com. «Auch mag ich es, dass ich in einem Bereich in die Tiefe gehen kann und es sich um ein Mandat handelt, welches sicherlich ein Jahr andauert. So kann ich selber mehr über den Schweizer Finanzplatz erfahren.» König wird Videointerviews und Beiträge moderieren und produzieren. Daneben hat die 33-Jährige weitere Projekte in der Pipeline, wie sie auf Anfrage sagt.



Das Aus ihres früheren Arbeitgebers CNN Money Switzerland schmerze König, da sie vom ersten Tag an dabei gewesen sei und beim Aufbau des Senders mitgeholfen habe. «Dann ist man schon traurig, wenn es zu Ende geht. Zumal ich mit meiner Sendung ‹Out&About› über den Kunstmarkt und Kultur wachsen konnte. Ich hätte noch einige Leute auf meiner Liste gehabt, die ich noch hätte interviewen wollen», so König. «Auch konnte ich in der kurzen Zeit mit Patrizia Laeri als Chefredaktorin nur erahnen, was wir noch alles auf die Beine hätten stellen können.» persoenlich.com machte letzte Woche publik, dass Laeri ihre eigene Sendung «#DACHelles» aus der Konkursmasse herauslöste und diese am Mittwoch erstmals ausstrahlt.

König sammelte erste Erfahrungen vor der TV-Kamera als 15-Jährige bei Viva-Swizz. 2009 absolvierte sie als erste Videojournalistin die Ringier-Journalistenschule. 2014 war sie Online-Reporterin bei «The Voice of Switzerland» auf SRF. Sie berichtete auch für das portugiesische Staatsfernsehen RTP als Korrespondentin in der Schweiz. Bei CNN Money Switzerland war König zudem Head of Digital. Sie hat einen Bachelor of Arts in Sinologie an der Universität Zürich und erlernte in Peking an der Central Academy of Drama Mandarin.