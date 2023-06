Erfolg für die Schweiz an den US International Awards 2023 in Los Angeles. Schweiz Tourismus gewinnt einen Grand Award, die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. Ausgezeichnet wird der Film «No Drama» in der Kategorie Online & Social Media. Zudem gewinnt der Film auch noch Gold.



Für Schweiz Tourismus gibt es nochmals Gold, dies für den Film «No One Upstages» in der Kategorie Online & Social Meida.

Zusätzlich gewinnt Schweiz Tourismus die Auszeichnung «Client Company of the Year».

Die Produktionsfirma Seed erhält für den Imagefilm «Studieren ist das, was du daraus machst» für die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in der Kategorie Corporate Videos ebenfalls einen Grand Award. Mit dazu erzielt der Film Gold. Der Film schickt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine rasante Reise durch die vielfältige Welt der FHNW, wie Seed in einer Mitteilung schreibt.



Gold gibt es auch für die Filmgerberei. Ausgezeichnet wird die Webisode «Hanna Cash: Economic Cycle» für Economicsuisse in der Kategorie Online & Social Media. In der Kategorie Corporate Videos gibt es ausserdem Silber.



Die Filmgerberei gewinnt zudem Silber für «FEHH – The beauty of health», dies in der Kategorie Corporate Videos.



Silber geht an Markenfilm-Crossing für den Imagefilm «Going Forward» im Auftrag von Georg Fischer.



Der Film «Knowledge creates Value» von Maybaum und Stämpfli Kommunikation für die Universität Bern gewinnt ebenfalls Silber, dies in der Kategorie Corporate Videos.



Alle Gewinner finden Sie hier.

Die US International Awards in Los Angeles werden seit 1967 ausgetragen. Insgesamt wurden dieses Jahr 118 Beiträge ausgezeichnet. (pd/cbe)