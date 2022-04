Wirz: Anne Hathaway und Roger Federer werben für die Schweiz

Nach dem Grosserfolg von «No Drama», einem der zehn weltweit erfolgreichsten Werbespots 2021, legt Schweiz Tourismus (ST) nach: Gegenstand der Kommunikationsoffensive 2022 ist die Grand Tour of Switzerland: das Beste der Schweiz, verpackt in einen unvergesslichen Roadtrip. Mit von der Partie ist erneut Ambassador Roger Federer.

Nachdem er vor einem Jahr vergeblich versuchte, Robert De Niro für einen Werbespot zu gewinnen, hat er es dieses Mal geschafft: Mit Oscar-Gewinnerin Anne Hathaway spielt erneut ein Weltstar an seiner Seite. Doch zu früh gefreut: Das Publikum darf beobachten, wie auch der zweite Anlauf von Roger Federer, endlich einen touristischen Film für die Schweiz zu realisieren, kläglich scheitert.







Die amerikanische Hollywood-Schauspielerin und der Tennis-Champion sehen das Resultat ihrer Dreharbeiten zum ersten Mal und stellen zu ihrem Entsetzen fest: Sie sind im Film auf zwei Punkte reduziert. Die Erklärung dafür liefert der kapriziöse Regisseur: Die Grand Tour ist schlicht und einfach viel beeindruckender als die beiden Weltstars.

So endet denn auch der neuste Wurf von Schweiz Tourismus selbstironisch: «No one upstages the Grand Tour of Switzerland.»

Roger Federer: «Ein absolutes Privileg»

Die Arbeit mit Anne Hathaway hat Roger Federer grossen Spass gemacht: «Es war ein absolutes Privileg, Zeit mit einem globalen Superstar wie Anne Hathaway zu verbringen. Ich war etwas verunsichert wegen ihres hohen schauspielerischen Niveaus. Doch sie konnte mir viele Tipps gegeben und hätte nicht netter sein können. Sie war sehr hilfreich und auf jeden Fall äusserst geduldig mit meinem Schauspieltalent.»









Auch Martin Nydegger, Direktor von ST, ist begeistert von Hathaway: «Mit Anne als echtem Hollywood-Superstar in unserer Kampagne ist uns die weltweite Aufmerksamkeit für die Grand Tour of Switzerland sicher.» Und Hathaway sagt laut einer Mitteilung: «Vor den Dreharbeiten war ich mit meiner Familie in den Schweizer Bergen, und es war nicht nur wunderschön, alle Menschen dort waren auch so höflich und nett, rücksichtsvoll und – es ist tatsächlich wahr – sehr pünktlich.»

Auch die Regie ist starbesetzt

Mit Bryan Buckley, Spitzname «Mister Super Bowl», konnte einer der erfolgreichsten Regisseure weltweit für das Projekt gewonnen werden. Niemand hat mehr Super-Bowl-Erfolge realisiert als der Mann aus Kalifornien. «Die besten Leute gewinnt man mit guten Ideen. Mit Bryan fanden wir nicht nur einen grossartigen Regisseur, der die Sprache Hollywoods spricht, sondern auch einen echten Teamplayer, der mit uns Tag und Nacht an den Ideen geschliffen hat», sagt Livio Dainese, Co-CEO von Wirz.





Der Kurzfilm ist Teil einer weltweiten Kampagne zur Bewerbung der Grand Tour of Switzerland, heisst es in der Mitteilung weiter. Neben dem Film werden verschiedene Werbemittel unter dem Motto «Ich brauch den Roadtrip meines Lebens. Ich brauch Schweiz.» ausgespielt. Entlang der Grand Tour of Switzerland werde die Vielfalt der Schweizer Natur inszeniert. Der Roadtrip könne natürlich auch ganz nachhaltig im Elektroauto absolviert werden, da er durchgehend mit Lademöglichkeiten ausgestattet sei. Um den Trip noch einzigartiger zu machen, wird Roger Federer offizieller Guide auf dem schönsten Roadtrip durch die Alpen und stellt seine persönlichen Empfehlungen vor.

«Das Touringsegment erfreut sich wachsender Popularität. Die Destination Schweiz bietet auf kleinem Raum eine unglaubliche Vielfalt an Erlebnissen. Es ist überfällig, dass dieser Roadtrip auf die Bucketlist unserer internationalen Gäste kommt», so André Hefti, Chief Marketing Officer von Schweiz Tourismus.

Die Kampagne mit Fokus auf digitalem Bewegtbild ist weltweit im Einsatz. Für die Mediastrategie, Steuerung und Erfolgskontrolle der Kampagne zeichnet die Agentur Sir Mary verantwortlich. Umgesetzt und produziert wurde der Film in Zusammenarbeit mit Stories AG.

