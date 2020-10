Eine virtuelle Enttäuschung

Fibo Deutsch

Das Mekka der Medien – die Medientage in München. Jetzt, in diesen Tagen finden sie statt – und keiner geht hin. Corona vertreibt sie alle, die tausenden von Medienschaffenden, Aussteller, Werbeleute, in die digitale Welt: Die Medientage 2020, 34. Ausgabe, präsentieren zwar auch dieses Jahr 200 Conference-Sessions und 350 Speakers – alle jedoch virtuell über den Bildschirm.

Ich habe mir für 99 Euro ein Ticket besorgt. Und wie war’s? Ein Jammer. Jedes Jahr starteten die Medientage mit der Eröffnungs-Gipfelkonferenz als Spektakel, ein verbaler Schlagaustausch von prominenten Medienanbietern, letztes Jahr aus der Schweiz mit Marc Walder. Diese Woche, ohne jeden Glanz, mühte sie ZDF-Moderatorin Dunja Hayali durch die Ansage von einzelnen Referaten. Kein Hauch von Begeisterung. Wie wuselte es doch in den vergangenen Jahren in diesen Oktobertagen durch die Hallen des Messegeländes auf dem ehemaligen Flughafen München Riem: Get-together mit bekannten und unbekannten Kollegen, da hielt RTL-Ikone Helmut Thoma Hof beim Stehbuffet, da konnte man auf neutralem Boden Interna mit den Abgesandten des Bakom beim Kaffee austauschen, sah sich die neusten Trends und Technologien in den Messeständen an.

Heute klickte ich mich erwartungsvoll in ein Panel zum Thema Streaming-Dienste ein. Neben dem Moderator war nur ein Teilnehmer persönlich anwesend, drei über Bildschirme zugeschaltet, die Aussagen eher banal, zum Teil mit Tonstörung. Europa-Chef Kai Finke von Markt-Renner Netflix erklärte, Corona hätte seinen Programmen grosse Zuwächse beschert. Wer hätte das gedacht.



Hans Jürg (Fibo) Deutsch arbeitet seit 1960 für Ringier und hatte die verschiedensten Funktionen, unter anderem Chefredaktor der Schweizer Illustrierten. Im Alter von zwölf Monaten ist er an Polio erkrankt und seither an den Rollstuhl gebunden.

Unsere Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.