Edi.21: Feier mit 3G-Regel und dreimal Gold

von Christian Beck

Rein kam nur, wer eine Einladung und ein gültiges Zertifikat vorweisen konnte. Mit etwas Glück hatten dann aber einige auf dem Heimweg zusätzlich eine Edi-Statuette in der Hand. Im letzten Jahr trafen sich die geladenen Gäste coronabedingt vor den Bildschirmen (persoenlich.com berichtete). Am Donnerstagabend konnte die Award-Show des Auftrags- und Werbefilmpreises Edi wieder physisch stattfinden – wie in den vergangenen Jahren im Schiffbau in Zürich und mit rund 600 Gästen ausgebucht. Durch den Abend führte wie in den Vorjahren Max Moor.

Auch in diesem Jahr wurden laut einer Mitteilung des Branchenverbands Swissfilm Association «hervorragende Arbeiten eingereicht». Davon wurden 46 Filme für die Shortlist nominiert. 15 davon wurden schliesslich in feierlichem Rahmen mit einem Edi ausgezeichnet. Das sind die Edi-Gold-Gewinner der 22. Ausgabe:





(Commercials: Spots 20 bis ca. 90 Sekunden)

Die Begründung der Jury: «Die Regie zeigt viel Geduld und Fingerspitzengefühl bei der Umsetzung, akribische Vorbereitung und Nerven aus Stahl waren während dem Dreh wohl nötig. Dafür spielt der Hauptdarsteller mit seiner Präzision alle Schauspielkollegen locker gegen die Wand. Man kann es in der heutigen Zeit kaum glauben, dass dieser Protagonist nicht animiert ist. Und einmal mehr wurde bewiesen, dass es für einen perfekten Film nicht nur gute Musik, sondern auch immer eine Katze braucht.»

Produktionsfirma: Stories

Auftraggeber: Denner

Agentur: Thjnk Zürich





(Corporate Communication: Brand / Image)

Die Begründung der Jury: «Der Film überzeugt handwerklich wie konzeptionell und inszeniert mit Humor und Selbstironie das Produkt, ohne sich selbst allzu ernst zu nehmen. Er schafft mit seiner Einzigartigkeit globale Relevanz und erzielt dadurch eine hohe Shareability. Weltklasse!»

Produktionsfirma: Pumpkin Film

Auftraggeber: Schweiz Tourismus

Agentur: Wirz BBDO





(Branded Content: Storytelling / Fiktion)

Begründung der Jury: «Ein Thema, welches zu Unrecht seit Jahren im Schatten steht, wird hier kreativ, überraschend und sehr humorvoll neu positioniert. Der überzeugende Cast in Kombination mit dem Archivmaterial bildet gekonnt eine wunderbare Balance zwischen Realität und Ironie. Was ist real und was Fiktion? Du wirst auf jeden Fall ein Autogramm von Trudy und Heidi wollen.»

Produktionsfirma: Zweihund

Auftraggeber: Fussballclub Zürich

Agentur: Freundliche Grüsse







Hier die Übersicht aller Gewinner – Gold, Silber, Bronze und Spezial-Edi – mit sämtlichen Detailangaben:

Diese Übersicht gibt es hier auch als PDF zum Download. Alle Gewinnerfilme sind auf edinet.ch publiziert.

Der Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreis Edi steht unter dem Patronat des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI). Filmchef Ivo Kummer vom Bundesamt für Kultur (BAK) kam während der Preisverleihung auf die sogenannte «Lex Netflix» zu sprechen. Das Referendum dagegen wurde im Oktober von den bürgerlichen Jungparteien lanciert (persoenlich.com berichtete). «Wir zählen auf Ihre Unterstützung», so Kummer an die Adresse der Filmschaffenden im Saal.