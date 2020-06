Grosser Mandatsgewinn

Wirz wird Leadagentur der Migros

Die Agentur wird eine neue Dachmarkenstrategie entwickeln. Die Migros will künftig mehr Konsistenz in den Markenauftritt bringen. Erste Ergebnisse werden in diesem Jahr zu sehen sein.

Die Eule Mimi, ausgedacht für die Migros-Weihnachtskampagne 2019 von der Agentur Wirz. (Bild: zVg.)