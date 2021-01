Zurück zu CH Media: Damian Betschart verlässt Blick TV

Der Zentralschweizer TV-Sender Tele 1 konnte Blick-TV-Moderator Damian Betschart für sich gewinnen. Der Schwyzer wird ab spätestens 1. August 2021 Hauptmoderator der Nachrichtensendung sowie die grossen Tele-1-Live-Übertragungen moderieren, wie CH Media am Dienstag mitteilte. Betschart werde damit «zum wichtigsten Aushängeschild von Tele 1».

Der 36-Jährige, welcher nebenbei auch als Sprecher und Eventmoderator tätig ist, werde bei Veranstaltungen wie der Fasnacht oder regionalen Schwingfesten – zu welchen das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest ISAF oder der Rigi-Schwinget zählen – vor der Kamera stehen. Zudem werde «der sympathische Zentralschweizer» in der konvergenten Redaktion in der Zentralschweiz aktiv sein. So produziert er künftig ebenfalls Formate für PilatusToday und moderiert hin und wieder bei Radio Pilatus, heisst es in der Mitteilung.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Es fühlt sich ein wenig an wie Heimkommen nach einer langen Reise», wird Betschart zitiert. «In meinem Rucksack bringe ich tolle neue Erfahrungen und Eindrücke mit, welche ich bei meinem neuen alten Arbeitgeber hoffentlich gewinnbringend einsetzen kann.»

Betschart hat laut Mitteilung «bereits langjährige Medienerfahrung». Vor zwölf Jahren startete er beim Zürcher Radiosender Radio 1 und wechselte danach als Moderator zum Zentralschweizer Sender Radio Pilatus und später zu Tele 1, wo er die Sendung «Unterwegs» moderierte. Ab 2013 leitete Betschart das Lifestyle-Magazin «Insider», und ab 2016 war er als Moderator und Musikredaktor bei Radio Pilatus tätig. Anschliessend prägte der Schwyzer den digitalen TV-Sender Blick TV seit dessen Start Anfang 2020 mit (persoenlich.com berichtete). Dort moderierte er nicht nur die News, sondern auch das Talkformat «Blindspot».

Matthias Oetterli, Chefredaktor Tele 1, PilatusToday und Radio Pilatus, freut sich über den Moderationszugang: «Seine Persönlichkeit, seine Kompetenz und seine Leidenschaft passen hervorragend zu unserem Sender. Durch seine langjährige Moderationstätigkeit geniesst Damian Betschart nationale Bekanntheit. Als künftiges neues Gesicht von Tele 1 wird er den Sender als Marke stärken und auch unsere konvergente Redaktion in Luzern im Online- und Radiobereich weiter vorantreiben.» (pd/cbe)



