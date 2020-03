Für das Thema Gleichwertigkeit zu sensibilisieren: Dieses Ziel verfolgt die Equal-Voice-Initiative, die Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz im November 2019 starteten.

Ausserdem würden «Role Models» einen wichtigen Beitrag zur Debatte liefern. «Sie zeigen, wie scheinbar Unmögliches doch machbar ist. Gleichberechtigung kann man nicht delegieren, sondern sie muss vorgelebt werden – und zwar von allen, nicht nur von der Geschäftsführung. Nur dann wird Equal-Voice nachhaltig sein», sagte Initiantin Annabella Bassler bei der Einführung in einem Interview mit persoenlich.com. Sie ist beim Ringier-Konzern Geschäftsleitungsmitglied und Finanzchefin.

Mehr Expertinnen in der Berichterstattung

Wie Bassler nun am Samstag gegenüber dem Blick sagt, ist es in diesen knapp vier Monaten seit dem Start gelungen, den Anteil Frauen in der Berichterstattung von 25 auf 32 Prozent zu erhöhen. Bis im Sommer soll der «Equal-Voice-Faktor» auf 35 Prozent erhöht werden, so der Blick weiter.

Bei EqualVoice geht es darum, die Sichtbarkeit von Frauen in der Medienberichterstattung zu erhöhen. Dazu sollen beispielsweise mehr Expertinnen statt zu Wort kommen. Auch SRF verfolgt eine solche Initiative (persoenlich.com berichtete). (eh)