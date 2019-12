Über die wichtigsten Entwicklungen der Medien- und Kommunikationsindustrie hält Sie persoenlich.com auch über die Festtage auf dem Laufenden. Unsere beiden Newsletter «persoenlich.com daily» und «persoenlich.com weekly» erscheinen im 2020 wieder: den ersten «persoenlich.com daily» des Jahres 2020 werden Sie am 6. Januar in Ihrer Inbox finden.

Wir freuen uns, wenn Sie auch an den etwas ruhigeren Tagen über Weihnachten immer mal wieder auf unserer Website vorbeischauen, die täglich aktualisiert wird. Neben News gibt es vertiefenden Lesestoff, so zum Beispiel unseren mehrteiligen Jahresrückblick «Persönlichkeiten 2019», der die wichtigsten Ereignisse dieses bewegten Jahres beleuchtet. Menschen, die 2019 von sich reden machten, kommen nochmals zu Wort, so zum Beispiel Thjnk-Kreativchef Alexander Jaggy, On-Mitgründer David Allemann oder Ringier-Geschäftsleitungsmitglied Ladina Heimgartner:

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir ruhige Tage über Weihnachten, ein fröhliches Fest und einen erfolgreichen Start im 2020. (red)