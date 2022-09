Zürichsee Medien: Radio Zürisee steht zum Verkauf

von Christian Beck

Für Radio Zürisee werden neue Besitzer gesucht. Dies geht indirekt aus einer am Mittwoch verschickten Mitteilung hervor. Darin heisst es, dass die Zürichsee Medien AG, die mehrheitlich der Familie Gut gehöre, sich aus dem Mediengeschäft zurückziehe und auf ihre Liegenschaftsbestände konzentriere. 100 Prozent der Aktien der Tochterfirma Zürichsee Werbe AG werden laut Mitteilung per 1. Januar 2023 an das Ostschweizer Medienunternehmen Galledia verkauft (persoenlich.com berichtete).

Die Zürichsee Medien AG hat nebst der Zürichsee Werbe AG auch die Zürichsee Medien Immobilien AG und Radio Zürisee AG als Tochterfirmen. Verwaltungsratspräsident Beat Lauber bestätigt auf Anfrage von persoenlich.com, dass der Rapperswiler Radiosender zum Verkauf steht. Es werde nun nach neuen Besitzern gesucht. Spruchreif sei aber noch nichts.

Radio Zürisee gehört zu den reichweitenstärksten Privatradios der Deutschschweiz. Laut der Forschungsstelle Mediapulse erreichte der Sender im ersten Halbjahr 2022 täglich rund 157'000 Hörerinnen und Hörer (Deutschschweiz ab 15 Jahren, Montag bis Sonntag).

Gegründet wurde Radio Zürisee 1983 von der Buchdruckerei Stäfa AG. Daraus entstand 1988 die Zürichsee Medien AG. Der erste Studiostandort war Stäfa, 1992 zog der Sender mit seinen Studios nach Rapperswil um. Radio Zürisee beschäftigt derzeit 37 Mitarbeitende.

Der Seesender gönnte sich 2019 ein komplett neues Studio. Ersetzt wurde damals nicht nur die Technik, es entstand eine sogenannte Radio-Loft. Der Umbau kostete rund zwei Millionen Franken.