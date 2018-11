Offener Brief an Doris Leuthard

Dani Sigel

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, wenn Sie Verlegerin wären, würden Sie die Gratiszeitungen sofort abschaffen, sagten Sie am Journalismustag 2018 des Vereins für Qualität im Journalismus vor wenigen Tagen in Winterthur. Da fühlen wir uns als Verband der Schweizer Gratiszeitungen VSGZ angesprochen, verweigern Sie uns doch als oberste Vertreterin des Schweizer Medienwesens unsere Daseinsberechtigung. Damit stossen Sie nicht nur eine Vielzahl von Verlegern von Gratisblättern vor den Kopf, welche in der ganzen Schweiz hunderte von Arbeitsplätzen schaffen und ihren Teil zur Wertschöpfung in unserem Land beitragen, sie diskriminieren auch mit Ihrer unbedarften Aussage Millionen von Leserinnen und Leser, welche den Gratiszeitungen gute Seiten abringen können. Die trotz Zwangsbeitrag nicht nur staatlich geförderte Medien konsumieren, sondern gerne auch ein für sie kostenloses Informationsblatt lesen. Dies beweist eine seit Jahren stabile Leserschaft, die mit ihrer Konstanz einzigartig in der Printlandschaft steht.

Diese Treue basiert auf einer Berichterstattung aus dem lokalen Bereich, der auch künftig geschätzt wird. Vielleicht ist es die in unseren Zeitungen weitgehend fehlende politische Meinungsbildung, die Sie zu Ihrem Verdikt verleiten liess, als Politikerin möchten Sie möglichst viel im Scheinwerferlicht stehen, wie Sie an der genannten Tagung verrieten. Wir bleiben jedenfalls dem Alltäglichen verbunden, schreiben weiterhin über Wünsche und Sorgen von Haushaltsführenden, das sie von unserer Mediengattung erwarten. Was wir von Ihnen erwarten, ist ein respektvollerer Umgang mit Gratiszeitungen. Dies dürfte Ihnen kaum schwer fallen, wenn Sie von der Politbühne zurück in den Alltag kehren, da wird sich Ihr Interesse an lokalen Ereignissen vergrössern.

Greifen Sie dann ruhig zu einer Gratiszeitung, wir sind überzeugt, dass Sie Ihre negative Einstellung ablegen werden. Denn auch in den kostenlos verteilten Blättern wird Qualitätsjournalismus betrieben. Dies beweise ich Ihnen gerne persönlich und lade Sie in unser Verlagshaus im Zürcher Oberland ein, in dem unter demselben Dach Kauf- sowie Gratiszeitungen hergestellt werden, Texte und Bilder, die vielfach zuerst auf der Online-Plattform «zueriost» erscheinen, weil wir – entgegen Ihren Befürchtungen – seit mehreren Jahren digital unterwegs sind. Und auch auf dem Web bieten wir Gratisinhalte und kostenpflichten Content an, weil wir nicht nur Gebühren erheben können, sondern genau klären müssen, für was die Nutzer unserer Informationsangebote zu zahlen bereit sind.

Ich grüsse Sie freundlich.







Dani Sigel ist CEO Zürcher Oberland Medien und Präsident des Verbandes der Schweizer Gratiszeitungen VSGZ

Unsere Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.