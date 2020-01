Handelszeitung / Bilanz: Die Paywall lässt sich einfach knacken

von Christian Beck

Auf der neuen Wirtschaftsplattform HZ gibt es nicht nur kostenlosen Lesestoff, sondern auch bezahlpflichtige Artikel. Diese sind gekennzeichnet mit «HZ+». Doch auch diese lassen sich gratis lesen. Mit einem simplen Trick kann die Paywall ausgehebelt werden. Erscheint die Aufforderung, dass ein Abo gelöst werden soll, drückt man im Browser auf den Leseansicht-Button. In einigen Fällen ist danach der komplette Artikel lesbar – Inhalte von Handelszeitung und Bilanz stehen so zur Verfügung. persoenlich.com hat dies erfolgreich mit dem Firefox-Browser getestet – auf Desktop und Mobile. Auf Safari und Chrome funktionierte der Trick nicht.

Bei Ringier Axel Springer Schweiz ist die Paywall-Lücke bekannt. «Uns ist bewusst, dass Paid-Artikel mit spezieller Browserkonfiguration, wie zum Beispiel im Readermodus, auch ohne Abonnement lesbar sind», sagt Michael Moersch, Chief Digital Officer bei Ringier Axel Springer Schweiz, auf Anfrage von persoenlich.com. Diese Umgehung der Paywall sei jedoch für den User mit erheblichen Einschränkungen beim Nutzungserlebnis der Inhalte verbunden. «Wir arbeiten seit Launch unseres Paid-Angebots kontinuierlich an der Optimierung unserer Paywall und werden Umgehungsmöglichkeiten zukünftig noch strikter technisch verhindern.» Die neue Plattform HZ ging Ende 2019 an den Start (persoenlich.com berichtete).

Tamedia schliesst Käse-Paywall

Die löchrige Paywall erinnert an die Bezahlzeitungen von Tamedia. persoenlich.com machte Ende 2018 öffentlich, dass sich «Abo+»-Artikel auf tagesanzeiger.ch, derbund.ch oder zsz.ch gratis lesen lassen. Nur langsam wurden die Löcher gestopft, noch immer lässt sich die Paywall teilweise umgehen. Damit ist nun aber bald Schluss: «Auf der neuen Webseite ist die Paywall anders eingebaut und die erwähnten Wege, ohne Abo auf die Inhalte zuzugreifen, funktionieren nicht mehr», so Tamedia-Sprecherin Nicole Bänninger auf Anfrage.

Mitte Januar schaltete Tamedia Betaversionen von sechs Plattformen auf, die neuen Websites gehen dann schrittweise live. Dann «wird es deutlich schwieriger, an Abo+-Artikel zu kommen, ohne dafür zu bezahlen», sagte Christoph Zimmer, Chief Product Officer, in einem persoenlich.com-Interview. Der einfachste Weg zu kostenlosen Tages-Anzeiger- oder BZ-Artikeln sei in Zukunft wieder, die Nachbarin nach der Zeitung zu fragen.